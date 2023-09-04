海葵颱風目前中心在台南西北西方約30公里處，向西轉西北西進行，天氣職人吳聖宇指出，海葵受地形影響往南偏折幅度大，一整晚在高雄近海重整轉圈圈，現在逐漸來到台南沿岸，中央氣象局前局長鄭明典也示警，不能只看中心，目前有一團對流雲帶正移入北北宜，要注意風雨。

海葵受地形影響，路徑大幅往南偏折到高雄，現在又回到台南近海。(翻攝自吳聖宇臉書)

鄭明典今晨在臉書貼出雷達迴波圖，指出不能只看颱風中心，這團對流雲帶也要注意，天氣風險公司一早也提醒，有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2到3小時。

吳聖宇在臉書指出，海葵颱風昨晚太早出海，受地形影響往南偏折的幅度太大，一整個晚上都在高雄近海重整轉圈圈，目前逐漸來到台南沿岸，預期未來會回到原本的路徑上繼續往西移動，等於回到最初預測的今天清晨在台南出海的位置上，讚嘆「大自然就是這樣神奇」。

氣象局表示，今天海葵颱風進入台灣海峽，東半部地區降雨持續，中南部地區風雨持續偏強，北部地區有間歇性雨勢，提醒東半部、南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上的降雨發生，大台北地區、中部地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率，應特別注意。