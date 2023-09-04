2024總統大選，目前多家民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩居第一，因此，是否能整合成功，備受外界關注。國民黨立委費鴻泰透露，侯友宜的民調已持續往上爬，「與賴清德差距不再那麼大了」。

費鴻泰昨（3）日在政論節目《TVBS戰情室》提到，國民黨在5月開始已陸續做了侯友宜與對手的民調，並透露上周聽中央黨部說侯友宜支持度持續往上爬，跟賴清德差距不再那麼大了。費鴻泰強調，侯友宜民調並沒有那麼糟。

針對國民黨主席朱立倫日前針對在野整合時表示，「小我小一點、大我大一點」，強調若是在野的大家只有自我是撐不了大局的，國民黨會盡全力讓大家團結在一起，費鴻泰坦言，有些人至今仍在幫郭，才讓朱立倫說出那麼有感的話。費鴻泰直言，賴清德若當選，意味著將台灣面臨兵凶戰危，朱立倫這番話是對至今還在幫郭、不夠團結以及沒有想清楚的人高度喊話。

費鴻泰強調，若總統大選最後是4個人參選，賴清德在11月就可以開香檳了，且即使3組人馬也很辛苦，因此才希望透過整合與賴清德對抗。