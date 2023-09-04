疫後赴美熱潮噴發，華航北美客運收入爆發性成長，上半年營收年增1899％，整體營收在華航全球營業占比也較2019年提升近7成，自15％成長至25％，為客運收入主力，今年暑期訂位率超過9成，更在疫後寫下營收、載客、轉機客三項正成長。

華航自1970年開闢洛杉磯、舊金山航線，並從1985年起開始天天飛航洛杉磯，已在北美市場深耕52年。在疫情前美洲客運市場即呈現逐年成長趨勢，疫後被壓抑的求學、探親、商務飛行湧現，北美客運營業躍進，上半年營收較2019年倍增；載客率也較疫前成長，連轉機收入都較疫前同期增加近10％。

華航往返北美航班已恢復至疫情前水平，包括每週10班桃園-洛杉磯，每日1班的獨家桃園-安大略，大洛杉磯地區每日最多達3個班次，桃園－舊金山航線每周9班，桃園－紐約航線每周4班，以及桃園-溫哥華每日1班，上半年平均載客率9成，承運超過51萬人次。

華航更以一市兩機場的格局，藉洛杉磯、安大略雙機場優勢緊抓各種需求的客源，洛杉磯主攻轉機其他城市的旅客，安大略則吸引便利頻繁往返加州的亞裔或商務客，以及從台轉機東南亞的移民等需求，擴大華航在洛杉磯地區之服務範圍與便利性。

華航表示，著眼北美高收益市場，自2018年3月獨家開航美國加州安大略（Ontario）航線，成為亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，安大略機場鄰近華人集中區，對於居住大洛杉磯地區東部旅客更為便利，大幅節省交通及通關、提領行李等時間，開航迄今平均載客率超過8成，獲得旅客高度好評。

華航除北美五大航點，並透過共用班號及聯程機票合作，串聯延伸台灣至美加超過140座城市的綿密航網，搶占台美市場。包含與天合聯盟成員達美航空共用班號，連結至北美20個城市，也可銜接中美洲友邦瓜地馬拉；同時與西捷航空共用班號，延伸至美、加9個城市等。

華航也與墨西哥航空、阿根廷航空等合作，提供豐富轉機選擇；其他聯程機票合作的航空公司包含加拿大航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、巴拿馬航空、南美航空及太陽城航空等，國人前往美洲可以有更多樣性的航點、更靈活的航班搭配，未來也將持續依市場需求，增加合作夥伴，強化華航營運觸角。