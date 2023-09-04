華航深耕北美－東南亞轉機市場多年，疫後陸續插旗宿霧、峴港、清邁航點，除便利台灣旅客往返東南亞旅運需求，也完整東南亞轉機至北美的航線佈局；以台灣為亞洲轉運中心，透過航網延伸，載運北美旅客往返亞洲各大城市，也積極評估開航西雅圖等潛力航點，致力提供旅客更多元的航班服務。

後疫情時代旅運需求反彈強勁，華航自去年底開始積極部署，平均每兩個月開航或復航約 3條航線，加速航網布局；美洲地區作為全球最大的經濟體，擁有龐大的市場潛力，伴隨國際客運需求活絡，華航以積極樂觀態度，密切關注總體經濟及供需動態，強化北美航網。

華航今年將引進1架A350-900租機，預計第四季交機，最快2024年第1季加入派飛，屆時A350 機隊將達15架規模，搭配10架777-300ER，共同擔綱長程航線主力機種；另也將視航機租賃市場狀況，增加A350租機架數，擴充機隊運能，助益拓展北美客運市場。

華航已訂購24架787新世代廣體客機，6架為大運量的787-10機型，787機隊預計2025年至2028年引進，787全機隊將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共3個艙等，先進的客艙產品規劃，搭配787客艙更貼近人體舒適的濕度與壓力調整，帶給旅客煥然一新的客艙體驗。

華航推動ESG成績斐然，為台灣唯一且連續七年入選DJSI運輸業者，名列全球航空產業第一名，今年也寫下創舉，首度於載客航班添加10％的永續航空燃油，引領航空業實踐減碳作為，應對多變的市場趨勢，主動管控各項風險並建置因應策略，爭取永續績效連結貸款。