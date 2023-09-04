南電受景氣低迷、產業持續去化庫存影響，今年以來營運明顯轉弱，6月營收下探30.85億元的近28月低。不過，儘管7、8月營收仍較去年同期明顯衰退，但呈現緩步回升態勢，預期營收表現將在本季落底，第四季有望溫和復甦。

投顧法人指出，南電因應美系客戶未來人工智慧（AI）及高速運算（HPC）大尺寸高階產品需求，提前於本季展開錦興廠無塵室升級改造。由於錦興廠占整體產能達73％，預期到明年首季才完成升級，短期將影響下半年營運動能。

投顧法人預估，南電第三季受錦興廠改造工程影響，ABF載板稼動率將低於50％，BT載板則受惠美系客戶系統級封裝（SiP）備貨需求，稼動率可望回升至80～85％，PCB稼動率亦回升至80％。預估南電第三季營收將季減個位數百分比，營運延後至第三季落底。

不過，就中長期展望觀察，投顧法人認為AI伺服器配備的晶片數量，將較一般伺服器的3～4顆跳升至逾16顆，所採用的ABF載板內涵價值將由一般伺服器的20美元跳升至逾200美元，有助於明年ABF載板產業供需狀況改善。