小編今（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。AI熱潮燒全球，指標股緯創傳出好消息，繼吃下輝達訂單後，又奪超微新一代伺服器基板訂單，成為首家通吃兩大AI伺服器大廠訂單的廠商。

【1】AI急單到 緯創 通吃輝達超微

緯創AI伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達（NVIDIA）新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業界領頭羊。

【2】PCB車用獨強 5家營占比攀高

隨著電動車（EV）、汽車電子化的趨勢來臨，帶動車用PCB產值大幅成長，今年在消費性電子難以擺脫頹勢之下，車用PCB成為唯一可望年增的終端應用，需求此消彼長，健鼎（3044）、定穎（3715）、燿華（2367）、高技（5439）、敬鵬（2355）車用比重聯袂攀升至高檔，車用PCB對營收貢獻已經舉足輕重。

【3】16檔外資連買 助威台股氣勢

外資7月、8月連2個月賣超台股，9月第一個交易日仍是賣超，台股分析師表示，雖然外資對台股保守，建議投資人留意外資換股操作，逆勢偏多布局的個股，統計7月以來外資逆勢月月買超的個股有華碩（2357）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）等16檔。

【4】美升息近尾聲 投資人搶進2年期公債

自美國聯準會（Fed）18個月前展開升息循環以來，就業市場近日首度顯現足夠的放緩跡象，令貝萊德（BlackRock）與PIMCO等全球大型債券投資人大膽押注緊縮週期終於來到尾聲。

【5】被動元件廠清庫存 蓄勢待發

上周法人圈傳出被動元件擬調漲價格，激勵被動元件類股全面性大漲，龍頭廠國巨（2327）一度重返500元整數大關，國內相關供應鏈均表示，現階段沒有漲價的條件，但庫存水位歷經長時間消化，各類應用的庫存已經去化殆盡，只待終端需求回升。