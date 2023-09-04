知名眼科女醫師黃宥嘉多年前嫁入陳由豪家族，事後離婚收場，她離婚後常上電視節目談論豪門婚姻生活，多次被前夫提告，指她在2021年公開提到陳男的醫療個資，檢方依違反《個資法》起訴，台北地方法院判她無罪。卻有網友狠酸「婚姻是妳自己選的，後面廢話一堆」，而她3日發聲回擊了。

黃宥嘉11年前與陳文彥結婚，2013年黃與婆家為了訂結婚時佩戴的珍珠耳環、項鍊和禮金100萬元歸屬問題鬧翻，雙方2017年離婚，黃事後常上節目談論豪門婆媳相處問題，並提到嫁給前夫多年卻都沒有懷孕，結果夫妻倆就醫發現，竟是前夫的精子數量過少所致，2人是靠試管嬰兒得以生兒育女。

而她離婚後因透露前夫健康情況、男方與前婆婆名字，前夫陳男認為黃女公然在電視節目上揭露，已涉犯《個資法》， 憤而提告。

黃宥嘉3日在臉書發文表示，「很多人喜歡來嗆我『婚姻是妳自己選的，後面廢話一堆』。」她對此回應，「房子妳自己選的，發生火災妳不逃是嗎？」一番說詞引來其他網友稱讚「住的房子發生火災，不逃嗎？這個形容實在太貼切了」、「沒辦法，現在的社會上就是有很多人喜歡講這些垃圾話。如果今天這樣的情況換成在他們身上發生，相信他們的做法也會跟妳一樣，對於這些只會指責別人而沒有任何同理心的人，就別再理會他們了吧」、「這種人就是火燒房子了，他也要與之共存」、「神比喻」，旅歐部落客林宜君也聲援「坐著等死的人苛責逃生的人」。