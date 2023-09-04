日本女星奧菜惠過去憑藉甜美外型走紅，但她卻在演藝事業起步之際，遭曝光與押尾學床照，又被狗仔直擊夜摟齋藤工帶回香閨，後來經歷離婚2次，3度結婚嫁給小9歲藝人木村了，情史豐富的她因此被日網封為「魔性之女」；而近期她鮮少出現在螢光幕前，卻在日前透露自己罹患「白斑症」，身上和臉部都出面不規則白色斑塊。

奧菜惠1日在IG上公開自己罹患「白斑症」，她坦言，自己原本就是相當容易過敏的體質，如今卻因此導致白斑症發作，文中她表示，白斑是身體的色素會逐漸消除，並且逐漸擴大的病症，現在病情持續進行中，她也透露，當得知確診時，自己腦中一片空白「一度不敢見人，充滿了焦慮和恐懼，我一直在想自己是否還能繼續當演員？但最後我決定接受自己的樣子，無論如何都要用最真實的樣子變老」。

然而，根據日本皮膚科學會官網顯示，白斑症，屬後天性疾病，由於皮膚基底層分布的黑色素細胞因某種原因減少或消失，才導致皮膚顏色漸漸變白；天王麥可傑克森，以及金馬影帝馮小剛都曾公開自己罹患白斑症。

事實上，奧菜惠1994年在電影《煙花》中清純、可愛的模樣被譽為「少男殺手」，也曾在《咒怨》、《罪與罰》中參與演出；不過，但她的情史卻相當豐富，不僅曾與押尾學、齋藤工等人氣男星傳過緋聞，還離過兩次婚，第一段婚姻僅維持一年的時間，幾年後她再與一名圈外男子結婚，生下兩個女兒，但卻在3年後分居，2015年離婚後帶著2個女兒與木村了結婚，第3度成為人妻。