海葵颱風挾強風豪雨登陸台灣，今天（4日）台中以南共14縣市全天停班課，演藝圈夫妻檔白家綺、吳東諺則依舊照計畫帶著孩子環島，吳東諺表示，早在3個月前就規劃這次的行程，3對夫妻和孩子也都請假了，他們經過討論後仍決定按計畫出發，吳東諺還說：「求神保守颱風不造成任何災害」。
白家綺、吳東諺曬出3對夫妻和孩子們的大合照，在陰雨的天氣中要出發去環島，吳東諺表示：「大概三個月以前我們規劃了環島的行程，三對夫妻的工作都請了假，孩子們的學校也都請了假，所有的飯店和民宿也都已預訂」，於是他們經過後，仍決定按原定計畫出發。
虔誠的吳東諺還說：「#求神保守颱風不造成任何災害」、「#求上帝保守台灣」，同教會的星友宋逸民與陳維齡夫妻留言：「一定保守，一切平安好好開心的玩」，劉至翰則提醒：「要隨時提高警覺」，網友也紛紛留言：「颱風天注意安全」、「平安的玩 平安的回家」、「旅途愉快注意安全」。
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