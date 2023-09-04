華航1970年開闢洛杉磯、舊金山航線，1985年起天天飛航洛杉磯，在疫情前美洲客運市場即呈現逐年成長，疫後求學、探親、商務飛行需求湧現，載客率較疫前成長，加上今年高票價，今年前8月較疫情前2019年平均增加5成，客運營收繳出比疫情前更好的成績，今年上半年營收較2019年倍增，增幅達98％，連轉機收入都較疫前同期增加近10％，疫後營收、載客、轉機客三項正成長。

往返北美航班超過疫情前水平，包括每周10班桃園-洛杉磯航線，每日1班桃園-安大略航線，大洛杉磯地區每日最多達3個班次，桃園－舊金山航線每周9班，桃園－紐約航線每周4班，以及桃園-溫哥華每日1班，上半年承運旅客超過51萬人次。

華航以一市兩機場的格局，藉洛杉磯、安大略雙機場優勢緊抓各種需求的客源，洛杉磯主攻轉機其他城市的旅客，安大略則吸引便利頻繁往返加州的亞裔或商務客，以及從台轉機東南亞的移民等需求，擴大華航在洛杉磯地區服務範圍與便利性。

華航自2018年3月獨家開航美國加州安大略（Ontario）航線，成為亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，安大略機場鄰近華人集中區，對於居住大洛杉磯地區東部旅客更為便利，大幅節省交通及通關、提領行李等時間，華航安大略航線開航迄今平均載客率超過8成，獲得旅客高度好評。