華航除直飛北美航線五大航點，並透過共用班號及聯程機票合作，串聯延伸台灣至美加超過140座城市的綿密航網，搶占台美市場。其中，與天合聯盟夥伴達美航空共用班號，連結至北美20個城市，也可銜接中美洲友邦瓜地馬拉；同時與西捷航空共用班號，延伸至美、加9個城市等。中、南美洲地區華航也與盟航墨西哥航空、阿根廷航空等合作，其他聯程機票合作的航空公司包含加拿大航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、巴拿馬航空、南美航空及太陽城航空等，國人前往美洲可以有更多樣性的航點、更靈活的航班搭配。華航也將持續依市場需求，增加合作夥伴，強化華航營運觸角。

轉機市場方面，華航疫後陸續插旗宿霧、峴港、清邁航點，除便利台灣旅客往返東南亞旅運需求，也完整東南亞轉機至北美的航線布局；以台灣為亞洲轉運中心，積極推廣北美-東南亞市場，透過航網延伸，載運北美旅客往返亞洲各大城市。

因應後疫情時代旅運需求反彈強勁，華航自去年底開始積極部署，平均每兩個月開航或復航約3條航線，加速航網布局；美洲地區作為全球最大的經濟體之一，擁有龐大的市場潛力，伴隨國際客運需求活絡，華航強化北美航網布局，也積極評估開航西雅圖等潛力航點。

華航今年將引進1架A350-900租機，預計第4季交機，最快2024年第1季加入營運派飛，屆時A350機隊將達15架規模，搭配10架777-300ER，共同擔綱長程航線主力機種；另外也將視航機租賃市場狀況，增加A350租機架數，擴充機隊運能，將助益拓展北美客運市場。此外，已經訂購24架787新世代廣體客機，其中6架為大運量的787-10機型，787機隊預計2025年至2028年引進，未來將彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，有助於機隊調度，持續拓展中長程客運航網。

華航美洲地區處長鄭玉麟指出，華航也進行企業戶推廣，增加北美客源。像是台積電到亞利桑納鳳凰城建廠，根據當地統計，台積電建廠半年期間，亞裔人口增加1萬5000人，未來更能吸引台商前去，因此，華航與廠商簽訂企業合約，提供企業員工禮遇服務。