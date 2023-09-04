蔡英文總統明天(5日)將率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，南非等非洲11個國家多位政要，日前透過聯合聲明及致函等方式表達歡迎，並期待與台灣進一步合作交流。外交部表示，這顯示我國踏實外交、互惠互助的「台灣模式」受到肯定。將在此基礎上，持續努力深化與非洲各國在各領域的友好合作關係。

南非、馬拉威、波札那、辛巴威、尚比亞、賴索托、奈及利亞、烏干達、坦尚尼亞、納米比亞及索馬利蘭等非洲11個國家、超過80位執政黨及在野黨國會議員，日前代表各國「福爾摩沙俱樂部」成員，連署發表聯合聲明，歡迎蔡英文總統訪問史瓦帝尼。

外交部指出，該聲明肯定蔡英文總統2018年訪問史瓦帝尼後推動的「非洲計畫」已見具體成果，台非在農業、教育、資通訊、能源、貿易及觀光等領域合作更為密切，台灣對非洲未來的發展展現其價值與重要性。並強調台灣是世界民主的燈塔與成功的故事，非洲地區「福爾摩沙俱樂部」是基於與台灣共享的自由、民主、人權及法治價值而成立，並期待與台灣進一步開展合作交流。

在南非擁有84席國會席次的最大在野黨「民主聯盟」黨魁史汀惠生，也特別代表全黨及所有熱愛自由的非洲朋友，致函蔡英文表示歡迎。

史汀惠生表示，南非在8月的金磚峰會接待中國國家主席習近平，很高興得知與南非同屬「南部非洲發展共同體」（SADC）成員的史瓦帝尼，即將在9月初接待蔡總統；台灣在中國日益擴張的威脅與壓迫下致力維護民主、自由、法治和人權的普世價值，令人敬佩。

他說，蔡總統到訪非洲是對台灣擴大與非洲在貿易及人文發展等各項合作的明確承諾。「民主聯盟」黨是台灣的堅定盟友，歡迎蔡總統訪問史國，也期待蔡總統未來到訪南非。此外，在南非國會有14席國會席次的印卡塔自由黨國會領袖Narend Singh 也代表該黨致函蔡英文表示歡迎及表達對我國支持。

波扎那前總統Seretse Khama Ian Khama致蔡英文歡迎函中，對蔡英文堅守台灣自由民主的承諾表達敬意，並表示，全世界民主國家應團結一致，捍衛民主及因應共同挑戰，也相信蔡總統出訪非洲將使台非關係進一步強化。對於非洲國家政要及友人展現對我國情誼和支持，外交部表達誠摯謝意。

外交部發言人劉永健表示，蔡英文總統於2018年訪問友邦史瓦帝尼王國後推動「非洲計畫」，加強我國與非洲各項領域的合作交流。這次非洲各國國會議員及政要等各界友人對蔡英文二度出訪非洲的熱烈歡迎與支持，顯示我國的自由民主及開放的經濟制度，以及藉由踏實外交、互惠互助與非洲國家合作的「台灣模式」，受到非洲友人的認同與肯定。

他說，外交部將在此堅實友好的基礎上，持續努力深化與非洲各國在各領域的友好合作關係。