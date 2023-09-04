2024總統大選原本為民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲的三腳督戰局，但鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選後，形成「四腳督」態勢，讓在野合作更受關注。港媒今(4日)分析指出，郭宣布參選後，可以感受到在野陣營氛圍起了微妙變化，侯和柯似有加速坐下來談的可能性。

《中評社》今評論指出，如最終藍白整合成功，無論大選組合如何搭配，侯友宜的國民黨組織優勢，加上柯文哲受年輕和中間選民的青睞，兩兩相加有望利大於弊；該評論也認為，當非綠陣營勢力合而為一，有機會和賴清德一搏，才有可能扭轉目前賴的領先優勢。

該評論進一步談到，郭原想以戰逼合，創造自己和藍白談整合的空間，卻無著落，而且郭也未真正展現他有可以威脅到侯友宜和柯文哲的組織或吸票實力，反而讓藍白陣營因有危機感出現合作機會。

至於藍白合的進度，國民黨主席朱立倫3日回應，只要有見面就是好事，整合每天都有新進度，每天都有一些結果。柯文哲2日則是說，政黨間的領袖本來就可以談，他40多年前就認識國民黨主席朱立倫，不過不應談論權位分配，百姓聽了會不高興，應該談雙方的政治理念，他強調「不要一開始就說立委你幾席、我幾席，這樣談就很LOW」。