美國政府2019年將大陸電信設備廠華為列入出口管制清單，華為在蟄伏3年後，日前推出最新旗艦機型「Mate 60 Pro」，預購量已突破一億台，資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，華為已成為無法被美國制裁致死的「不死鳥」，從新機在大陸市場極度熱銷情況來看，顯示其在科技上的突破，未來美國制裁恐難再發揮效果。

陳鳳馨認為，華為展現出「浴火重生」的面貌，雖然其遭到美國以及盟友制裁，包括從5G基地台、手機業務、晶片組等全方位被打壓，但仍開發出最新手機Mate 60 Pro，新機在大陸市場熱賣，難以想像對華為收入的進補程度。

陳鳳馨強調，華為最壞狀況已經過去了，翻開該公司近5年財務報表，在美國出手後，最賺錢的手機受到重創，整體營收從最高峰8900多億元下跌至6000多億元人民幣，但目前已從谷底翻身，今年光是上半年獲利就比去年整年還高，是去年同期的2倍，從財務上來看，華為已成為無法被美國制裁致死的不死鳥。

陳鳳馨提到，華為新款手機Mate 60 Pro有以下3大焦點，包括突破技術限制成為5G手機，且是衛星手機能夠衛星通話，晶片元件改用大陸自產的麒麟9000S更是受到矚目。值得關注的是，大陸人對於華為手機的支持非常強烈，Mate 60 Pro還在試賣期沒有太多的宣傳，就只是個簡單的網頁，但在官網的預訂量已達到1億台，遠比華為原先預測全年手機出貨量4000萬台更高，難以想像這對華為的收入進補程度。

陳鳳馨說，美國唯有把華為手機「金雞母」業務打死，讓華為沒錢去做更多研發，對美國威脅性才能降低，但華為就算被美國警告若繼續研發將加深制裁仍不放棄，她預期相關制裁在未來恐怕難以再發揮效果。