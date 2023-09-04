高雄一名人妻在大陸經營汽車買賣事業，受疫情影響一度滯留大陸1年餘，去年8月起，她發現丈夫頻繁與小三出入某旅社，故雇用徵信社跟拍取得10段外遇證據，怒向2人提告求償50萬元，法官勘驗相關證據，判2人應連帶賠償12萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻與丈夫2001年2月13日結婚迄今。人妻於疫情前在大陸地區經營汽車買賣事業，自結婚以來，每年均頻繁短期出境後又入境，自2020年3月至去年7月間，她曾分別出境各約1年餘。

去年期間，人妻發現丈夫經常離家，頻繁與小三進出某旅館，2人甚至親暱牽手、攜帶購買的食物走進旅宿，人妻控訴2人故意共同侵害她的配偶權，憤而提告求償50萬元。

法庭審理時，人夫辯稱，妻子雇用徵信業者在他車輛上安裝GPS跟拍，已過度侵害隱私權，並無證據能力。他與小三為一般朋友，並無不正常交往關係，況妻子與他長期分居，感情早已破裂。

法官審酌2人結婚逾20年，育有一子，人夫卻與小三為牽手及出入旅館之不正常交往行為，對人妻造成之精神上痛苦甚鉅，已嚴重侵害其配偶權，且情節重大；審酌雙方年齡、身分地位、交往狀況、資力等情狀，認賠12萬元為適當。