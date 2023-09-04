2024大選備受各界關注，時常評論時事的民進黨前立委林濁水，昨（3）日在臉書發文不僅對在野總統參選人大酸特酸，更嘲諷國民黨「無人到這地步」。相關新聞經轉傳後引發大量網友不滿，有人更回嗆，總統蔡英文只會「呃呃」還不是照樣當總統？

林濁水指出，國民黨參選人侯友宜喊「台灣不是強國的棋子」，給他「終於第一次上補習班學做總統了，雖然選錯了老師」的感覺；民眾黨參選人柯文哲柯準備了至少6年，結果民調還落到第3，可見當總統最須要的是智慧而不是IQ。

而在鴻海創辦人郭台銘方面，林濁水酸嗆，郭以為開創了跨國大企業、當了台灣首富，就什麼都懂、都會，不必補習，結果他一出手馬上露餡，「不只國際政治外交知識只有幼稚園程度，連國際經濟國家經濟政策都只有國中程度，真是令人驚嘆」。林濁水也感嘆，先烈前仆後繼犧牲性命創建的國民黨，今天竟無人到這地步，它的歷史就要這樣走上最後最後一程？

對此，許多網友在入口網站《Yahoo》相關報導留言表示，「說的都對，不過另一個民進黨1年365天都只想著打擊政敵」、「民進黨才是令人唏噓，貪色攬權、獨裁壟斷、禍延子孫」、「至少國民黨執政的時候不會缺電缺蛋和一天到晚擔心發生戰爭」、「蔡英文只會呃呃不是照樣當總統」、「民進黨也只剩色貪騙馬屁精，根本沒有執政治國的人才」、「百年大黨無人可用，也好過民進黨什麼人都用」。