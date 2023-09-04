3日斯洛維尼亞在世界盃男籃賽以71比100慘敗給德國的比賽當中，獨行俠球星東契奇多次跟斯洛維尼亞總教練塞庫利奇爆發口角衝突，甚至公然做出攤手、搖頭等不爽動作，擺明相當不滿自家教頭的調度與指揮，也多次讓斯洛維尼亞士氣受到重挫。

首先是在第一節還剩1分19秒，東契奇明顯不滿被塞庫利奇換下場，一邊走下球場，一邊回頭跟塞庫利奇發生激烈口角，就算當時斯洛維尼亞還領先德國8分，東契奇仍然一臉不滿表情坐回板凳席，也讓所有斯洛維尼亞隊友看在眼裡。

然後在第三節斯洛維尼亞逐漸崩盤，眼見東契奇進攻發生失誤，塞庫利奇在場邊提醒了東契奇幾句，東契奇直接雙手一攤，接著搖頭跟塞庫利奇嗆聲，塞庫利奇也只能無奈低頭，雙手比出大拇指手勢鼓勵東契奇，卻明顯壓不住東契奇脾氣。

畢竟現年45歲的塞庫利奇，雖然擁有接近20年的歐洲球隊執教經驗，卻到最近兩年才坐穩總教練位置，看在已經成為NBA超級球星，且年薪破4000萬美元的東契奇眼裡，當然不夠資格帶領他在場上打球，會做出那些搞內訌動作並不意外，卻讓斯洛維尼亞接下來8強將更難打。