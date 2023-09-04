海葵颱風在南部打轉，氣象局表示，今晨3時至4時二度登陸高雄沿岸，今天將向西往台灣海峽前進，預計晚上台灣脫離暴風圈，明天下半天解除海警，氣象粉專「林老師氣象站」表示，海葵走後，預測本周還有1至2個新的熱帶擾動會形成發展，有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，是否影響台灣將持續觀察。

林老師氣象站在臉書發文，根據美國NCEP國家環境預測中心今晨最新數值模式模擬，顯示海葵走後，整個太平洋海域仍在季風低壓帶中，本周還有1至2個新的熱帶擾動會形成發展，會不會影響台灣？將持續追蹤觀察。

海葵颱風動態方面，林老師氣象站說，海葵昨天下午中心於台東東河登陸，昨晚20時再從高雄梓官出海，因受地形破壞影響，過去3小時海葵強度稍減，目前為輕度颱風，未來強度將有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢。

台灣本島今日晚上才會脫離暴風圈，陸上颱風警報解除。(翻攝自氣象局)

林老師氣象站表示，海葵颱風暴風圈今天仍籠罩在花蓮以南、台中以南陸地及澎湖地區，目前風雨持續中。花蓮縣降雨已達超大豪雨等級，台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣則為大豪雨等級。預估後續海葵將以每小時約10公里的速度，向西北西方向進行，台灣本島今日晚上9時才會脫離暴風圈，陸上颱風警報解除；整個海上颱風警報解除，則還要等到明天下半天。