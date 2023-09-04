職場上充滿形形色色的人，一名男子表示，公司某同事平常不會主動和他人攀談，也不會分享自己的私事，更不會參與公司任何活動，神秘得讓人猜不透，他將其PO上網引發熱議，網友皆認為這類型的同事很好，和他人保持距離才不會落人口實。

原PO昨（3）日於論壇《Dcard》指出，公司某位同事入職已3年，工作能力沒話說，平常話很少，外表冷漠、從不主動搭理其他人，也不會分享自己的私事，若有人詢問都會敷衍帶過，讓人完全猜不透。

原PO以為是同事個性內向的關係，但他觀察到對方和其他人聊天很熱絡，但都僅限於其他同事主動攀談，且該同事從不參與公司聚餐，令他直呼「好神祕的同事。」

貼文引發網友討論，「上班是來賺錢不是交朋友的，他這樣很好呀！跟同事保持距離不被八卦」、「完美貫徹同事只是同事，不是朋友」、「同類人路過，就純粹上班就上班呀！又不是來交朋友的」、「以前有遇過這種同事，真的讓人感覺是孤獨的一匹狼」、「上班好同事，下班不認識」。