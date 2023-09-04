藝人熊熊（卓毓彤）今年7月18日突公開自己與男友Mars結婚喜訊，並在Youtube頻道釋出和新婚老公首度同框所拍的影片，熊熊還在影片中坦言：「其實是我把他硬求回來的」；然而，今（4）日她選在自己生日當天宣布懷孕消息開心喊「等到了～。」

熊熊今（4）日稍早在IG上寫道：「終於…等到了～最棒的禮物！」宣布懷孕，照片中熊熊頭戴水鑽皇冠身穿低胸白紗，與身穿紫色西裝外套的老公Mars，一起拿著超音波照，兩人臉上露出幸福的笑容，可見非常期待寶寶的到來；另一張Mars穿著深靛色西裝，熊熊則身穿灰綠色婚紗，手裡拿著捧花，另一隻手勾著老公，兩人對望擺出逗趣表情，互動相當可愛。

事實上，熊熊7月無預警宣布結婚，引來大批粉絲湧入祝福，透露老公大自己7歲，相當疼愛她且給予她足夠安全感，但當年卻因為自己工作繁忙，經常發生爭執而分手，如今復合，自己很期待能當上媽媽。

然而，她在昨（3）日出席張文綺鹽酥雞店「炸綺來」開幕時，她也表示，目前婚姻生活很好「沒有在避孕，有在努力做人，我想要生三個！」如今事隔一天宣布懷孕喜訊，令外界相當驚喜；對此，經紀人表示，熊熊已經懷孕滿3個月，目前還不知道寶寶性別，「謝謝大家的祝福。」。