華為趁著美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問大陸之際，開放新機Mate 60 Pro預購，其性能媲美iPhone 14手機，更傳出晶片採用14奈米以下技術，令市場相當驚艷。這也代表美國制裁無法停止大陸晶片業發展，反而加深大陸自給自足的企圖心，美媒警告，華為新機恐逼拜登再次出手，縮緊對大陸的出口管制措施。

綜合外媒報導，測試數據顯示，Mate 60 Pro的連網能力與他牌5G手機相當，速度每秒350Mb，逼近1Gb，晶片由中芯國際代工，技術可能達到14奈米以下的水準，儼然已成為大陸發展晶圓代工的重要里程碑，且華為趁雷蒙多訪問時公開此手機，似乎展現反抗美國制裁的態度。

顧問機構Albright Stonebridge高層Paul Triolo表示，這款手機所帶來的重大地緣政治意義是即便沒有美國技術，大陸依然可以自行設計晶片、製造手機，雖然性能不如西方的頂尖產品，但仍然展現相當不錯的水準。

華為展現令外界震驚的實力，可能迫使美國加嚴出口管制措施，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）也提到，以華為為首的陸企擁有豐沛的創新能量，可能使華盛頓更熱烈討論是否進一步緊縮出口管制。