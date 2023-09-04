受海葵颱風影響，德基水庫今早進流量大增，下游水壩進行調節性放水。（大甲溪發電廠提供／陳淑娥台中傳真）

受海葵颱風影響，德基水庫今早進流量大增，下游水壩進行調節性放水。（大甲溪發電廠提供／陳淑娥台中傳真）

海葵颱風撲台，台中市和平區目前雖尚未降雨，但受宜蘭雨勢影響，德基水庫進流量4日早上一度逾500cms。大甲溪發電廠指出，天輪壩、馬鞍壩今6時進行調節性放水，以確保水庫及下游安全，呼籲下游民眾勿進入河床。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮指出，目前和平山上為陰天，昨天因受宜蘭降雨影響，德基水庫集水區降雨持續增加，進流量一度高破500cms，為確保水庫及下游安全，天輪壩、馬鞍壩早上6時進行調節性放水。

劉演鎮表示，由於今天台中市停班停課，電廠人員均嚴陣以待，持續進行水情監測，今日是否會再有第二波調節性放水，將視情況而定，呼籲下游若進行放水時，請民眾不要進入河床，以免發生危險。

德基水庫今早8時水位來到1404.17公尺，有效蓄水量為17247萬立方公尺，蓄水率為91.54％。另外下游石岡水壩早上水位273.27公尺，有效蓄水量為80萬噸，蓄水率為54％，由於上游進行調節性放水，預計中午過後到石岡壩，屆時將視進水量評估是否進行調節性放水。