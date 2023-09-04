純正運動跑旅New Ford Kuga以先進安全與智慧科技的大滿配，以及優異油耗表現，展現超乎同級的強勢產品力，本月舊換新79.9萬起，指定車型再享乙式險。

延續上月熱銷，Ford購車優惠專案好評再加碼，福特六和針對旗下運動跑旅New Ford Kuga全車系，自即日起至30日推出為期一個月的「全心守護專案」，優惠內容包含EcoBoost 180車型舊換新現金價79.9萬元起、EcoBoost 250車型舊換新現金價109.9萬元起，指定車型再享首年乙式車體險，喜愛Ford的消費者可把握良機，輕鬆入主心儀已久的純正運動跑旅New Ford Kuga。

Ford Kuga自全新第3代大改款上市以來，即成功開創「純正運動跑旅」新格局，同時也榮獲汽車媒體一致好評及獎項肯定，先於2021車訊風雲獎奪得最佳國產中型SUV，更被譽為「最強國產休旅當之無愧」，其中EcoBoost 250車型以250ps馬力表現凌駕同級；EcoBoost 180車型則在油耗表現擁有15.9 km/L的絕佳效能。

品牌為New Ford Kuga打造直覺式科技座艙，讓車主隨時掌握各項駕駛輔助資訊。（陳大任攝）

此外，New Ford Kuga得以勝出的關鍵在於豐富大滿配的先進安全與智慧科技配備，尤其全車系搭載美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為Level 2駕駛輔助系統前三大品牌的Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，同時全車系採用C2底盤，透過近50%超高剛性兼具輕量化的鋁合金車身結構，兼顧消費者對於駕馭樂趣、科技安全與舒適質感的需求，成為消費者高度肯定的「護主神車」。

進一步瞭解New Ford Kuga的動心系統，品牌採用渦輪雙動力編成，EcoBoost 180車型搭載1.5L渦輪增壓汽油引擎，採用PFI歧管噴射與GDI缸內直噴雙噴油系統技術，搭配八速自排變速箱，具備180ps / 6000rpm、26.3kgm / 3000rpm的峰值動力輸出，EcoBoost 180車型另依不同的規格配備提供有EcoBoost 180超質X、EcoBoost 180旗艦、EcoBoost 180 旗艦X等3個車款，本月入主即享舊換新現金價，分別為79.9、90.9、96.9萬元。

12.3吋全彩儀表板搭配智慧型抬頭顯示器。（陳大任攝）

4. 8吋懸浮式觸控螢幕內建SYNC整合系統。（陳大任攝）

E-Shifter旋鈕排檔與EPB按鍵式電子手煞車。（陳大任攝）

駕駛座10向電動調整與電動腰靠功能。（陳大任攝）

後座出獨立風口並配置USB充電插孔。（陳大任攝）

後座空間寬尚並具乘員未下車警示系統。（陳大任攝）

另外，以性能操控見長的EcoBoost 250車型則是採用整合先進雙渦流與電子式卸壓閥等先進技術的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，可創造領先同級的250ps / 5500rpm及38.7kgm / 3000rpm最大動力輸出，再加上SelectShift八速手自排變速箱及AWD可分離式智慧四輪驅動系統，能於毫秒間精準判斷全地形路況，同時調節前後軸扭力輸出，無論是濕滑、雪地、沙地等路況，皆能施展最佳抓地與脫困力。本月購車即享舊換新現金價109.9萬元起，再享首年乙式車體險。