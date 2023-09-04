「登山女神」曾格爾先是爆出挑戰頂峰紀錄疑造假，又傳出與富商不倫戀約泡溫泉，遭「時尚公關女王」元配岳啟儒提告求償，提出民事求償200萬元，另委請律師吳彥鋒向台北地檢署控告曾格爾及挺身護愛女的曾父曾國良，涉嫌偽造文書、妨害名譽、偽證、非法利用個資等4罪；北檢上個月22日傳喚曾格爾父女出庭說明，訊後請回。

曾格爾昨日海葵颱風的夜晚發文公開致歉，「去年至今許多的風波佔用了新聞版面，造成社會不必要的媒體風波和資源浪費，想說聲對不起」，她吐露心聲，「這個事件讓我很害怕，讓我不敢再隨意接觸異性，我很努力希望達成目標，有時候遇事會比較焦急。」

曾格爾坦言很多人透過網路社群霸凌她，延續至今都還有眾多的人身攻擊，但她反省自己一開始回應太過強硬，「那些是我對這些網路霸凌後的自我保護機制，因為我害怕，因為我也很受傷。我從來都沒有說出口，是因為不想展示我的脆弱。」

曾格爾在這段時間試著放慢腳步，認真聆聽來自各界的聲音，秉持開放的心態和社會、媒體進行溝通和交流，「真的很感謝過程中遇見的每一個人，不管是正面或是負面，包括了支持者對我的鼓勵與建議、包括了網路的持續霸凌跟嘲諷，對我來說都是一種學習與挑戰，我不能放棄自己。」最後曾格爾表示她會重新再站起來，繼續完成目標及理想，並且帶回更多故事，和大家及台灣公益團體分享。