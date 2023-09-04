逛到腿痠的誠意！

知名迴轉壽司品牌「藏壽司」全球最大旗艦店2023年5月於高雄開幕，佔地2000坪的超廣面積引爆話題。另外，日本生活百貨「唐吉訶德」第3間臺灣分店也即將落腳高雄，約1000坪的寬闊店面將成為全臺最大旗艦店，預計於年底進駐大立百貨。

每當各大品牌的「最大分店」出現，總是能夠引發網友討論。近期宣布將於9月底在新店裕隆城開幕的誠品生活新店為「亞洲最大」，也在網路上掀起熱議。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的「全臺最大品牌分店」Top 10，一起來看看吧！

NO. 10 MUJI 無印良品 松高旗艦店

地址：臺北市信義區松高路16號1-2樓

電話：（02）2722-3351

營業時間：11:00-21:30（週四至週六營業至22:00）

知名日本生活品牌無印良品近年積極在臺展店，先是於去年（2022）在高雄岡山打造700坪的路面店，今年5月底又攜手微風松高開設逾710坪的松高旗艦店，成為全臺最大的無印良品旗艦店。

在松高旗艦店中，除了提供餐飲服務外，還有獨創的「MUJI Green」大型植栽販售，以及可DIY手繪圖案的刺繡工房等，提供消費者嶄新的體驗，「有兩大層樓，而且很寬敞」、「目前逛過最大的無印良品賣場，附設的服務也最多」、「有很多大型盆栽」、「好逛也很適合帶孩子來走走採買」、「環境舒適、貨品齊全」。

NO. 9 我家牛排 林口A9店

地址：新北市林口區文化三路一段2號3樓

電話：（02）2608-1893

營業時間：11:00-22:00

臺灣人相當熟悉的我家牛排林口A9店，就位於機場捷運林口A9站旁的環球購物中心3樓，為目前我家牛排全臺最大的分店。一人只要350元就可吃到飽的自助吧，涵蓋了各式中西美食、甜點、水果與飲料、冰淇淋等，交通方便、食物種類又多樣，吸引滿滿排隊人潮。

面積寬廣、裝潢新穎的店面，給人非常舒服的用餐環境，豐富的食材更讓人覺得這裡是「被牛排館耽誤的自助吧」，「餐點好吃，自助餐點種類多，補餐速度快」、「整體來說非常值得來吃」、「東西總類很多」、「環境乾淨舒適，食材新鮮多樣」、「只吃自助吧就非常飽」。

NO. 8 UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店

地址：臺北市大安區忠孝東路四段200號1-4樓

電話：（02）2778-3308

營業時間：11:00-21:30（週五至週六營業至22:00）

位於臺北明曜百貨的UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店，是全臺最大的UNIQLO「超大型店」，佔據4層樓的空間，店內涵蓋了男裝、女裝、童裝、嬰兒裝及孕婦裝等等，除此之外還有可以自己設計T恤的「UTme!」，以及充滿生活儀式感的花草盆栽區「UNIQLO Flower」。

超大空間的店面容納了琳瑯滿目服飾商品，想要的衣服款式幾乎都可以在這裡找到，成為不少人購買潮流衣裝的首選店，「整棟超多商品超好逛，空間很寬敞很舒適」、「很棒的旗艦店，從一樓到四樓男女老少都有，賣場很寛敞明亮逛起來很舒服」、「內容豐富精彩的旗艦店」。

NO. 7 碳佐麻里 新興園區

位置：臺南市南區中華西路一段 新興路口

（預計2023年底開幕）

南部知名的精品燒肉品牌碳佐麻里於今年宣布臺南府前店將搬遷至新興園區，將在園區打造佔地千坪、結合多個品牌的「全球最大燒肉園區」，除了碳佐麻里燒肉外還有天鍋麻辣、新臺菜品牌等，提供消費者多元豐富的美食饗宴。

聽起來氣勢磅礡的「全球最大燒肉園區」，在公布後馬上就引發熱烈討論，美麗的園區造景模擬圖，再加上三大人氣美食，讓許多人都非常期待這個燒肉園區的誕生，「一定要吃吃看的吧」、「碳烤遊樂園」、「非常期待」、「博物館等級」、「園區大到以為是南科」、「現在連燒肉都有園區了」。

NO. 6 築間幸福鍋物 臺中中科店

地址：臺中市西屯區國安一路8號

電話：（04）2462-1133

營業時間：11:00-04:00

位於臺中中科商圈的「築間中科店」為全臺最大的築間火鍋，佔地面積167坪，店內共有170個座位，除了提供火烤兩吃外，還有各式蔬菜、飲料、冰品吃到飽，提供多種選擇的自助吧，再加上開到深夜時段，是不少人的宵夜好選擇。

座位又多又寬敞的店面，清雅的日式風格營造出舒適的用餐環境，每到熱門時段總是一位難求，也獲得許多消費者好評，「用餐空間寬敞，火鍋燒烤一級棒」、「築間控必定到場」、「空間非常寬敞，燒肉火鍋可以一次滿足」、「用餐環境很舒適」、「CP值很高」。

NO. 5 唐吉訶德（DON DON DONKI） 高雄旗艦店

地址：高雄市前金區五福三路57號（大立百貨A、B館 B1F）

（預計2023年底開幕）

日本知名的人氣百貨商場唐吉訶德繼臺北西門町店、忠孝新生店兩家分店後，在今年終於前進南部，將於年底進駐高雄，在大立百貨A、B兩館的地下1樓開設全臺最大的唐吉訶德旗艦店，店鋪面積約為1000坪左右。

唐吉訶德高雄旗艦店除了重現日本門市風格外，也主打特色壽司專賣店、日式熟食、日本直送生鮮食品等，首度進軍南部就以全臺最大店的千坪之姿登場，重磅消息一釋出就引發話題，「可以不用去臺北了！興奮激動」、「高雄越來越好了」、「大立要起飛了」、「想搬回去高雄了啦」。

NO. 4 誠品生活新店

地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1 – 4F）

營業時間：11:00-21:30（週五至週六營業至22:00）

預計於今年9月28日開幕的新店裕隆城，其中最大的亮點便是即將進駐其中的「誠品生活新店」，佔地1萬9千坪的開闊空間，一旁緊鄰著7千坪生態公園，不只是「全臺最大」，同時更是「亞洲最大」的誠品書店。

除了擁有30米透光天井的浪漫閱讀空間外，誠品生活新店更有多達250家品牌、20家主題餐廳進駐，在書與非書之間提供讀者豐富的體驗，也讓人非常期待新店的開幕，「好棒，新店又多了一個地方可以去」、「超級期待」、「好期待，新店越來越棒」、「好美！想去耶」、「建築設計很厲害」。

NO. 3 IKEA 桃園青埔店

地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號

電話：（02）412-8869

營業時間：10:00-22:00

IKEA桃園店於2020年遷移至青埔，面積直接升級為原先的1.6倍，佔地面積9000多坪，共有地上6層、地下3層，總樓層面積高達2.2萬坪，為全臺最大的IKEA門市。不只鄰近桃園高鐵站交通方便，更擁有2層樓的全臺最大IKEA景觀餐廳，座位多達755席。

由於面積廣寬，IKEA桃園青埔店內提供多個展示間，讓人能夠體驗多種不同風格，還設有兒童遊戲室，讓等待家長購物的小孩不會覺得無聊，「只有一個大字可以形容，非常適合閒暇時間全家用餐閒逛」、「好逛、好玩、好買」、「逛到懷疑人生但是真的很多商品供選擇」。

NO. 2 Costco 好市多 桃園中壢店

地址：桃園市中壢區民族路六段508號

電話：（03）449-9909

營業時間：10:00-21:30（週末09:00開始營業）

賣場佔地約1萬2千坪的Costco桃園中壢店於2015年開幕，總面積為全臺Costco之冠。寬廣的空間及多個停車位，帶給人舒適的購物體驗，賣場還設有輪胎修護、餐飲、加油站、藥房、聽力中心、光學眼鏡部等多樣的服務。

這家全臺最大的Costco，也成為中壢人的購物好去處，除了滿足各日常需求外，更帶動當地的生活機能發展，「很好逛的大賣場」、「賣場非常大，有很多不同種類的商品可以選擇」、「寬敞明亮的Costco」、「有專屬停車場，購物停車方便，還有加油站」、「來了好多次了，好市多真的很好逛很好買」。

NO. 1 藏壽司 高雄時代大道店

地址：高雄市前鎮區興邦里7鄰中山三路11號

營業時間：11:00-22:00（週末10:30開始營業）

來自日本的人氣迴轉壽司品牌藏壽司（くら寿司KURA SUSHI）於今年5月在高雄設立海外第一間「全球旗艦店」，佔地2000坪的超大面積，是「全球最大」的藏壽司分店，由設計鬼才佐藤可士和操刀設計的和風裝潢，充滿日式特色，也是店內的一大亮點。

大面積的淺木色設計，提供簡約、時尚又帶著濃濃日本風的風格，強調優雅與舒適裝潢，帶給消費者非常不一樣的用餐體驗，在開幕期間更推出「千本、射擊」限定祭典遊戲，話題滿滿，激發了一波波的網友熱議，「外觀看起來超大超雄偉」、「全球最大很厲害欸」、「羨慕高雄了，好大哦」、「列入口袋名單」、「享受了滿滿的日式風情」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月30日至2023年08月29日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全臺最大品牌分店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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