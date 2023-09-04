泰碩耕耘新能源車領域多年，目前是比亞迪中控散熱產品供應商，今年上半年因比亞迪中控散熱模組訂單佔比從去年8成降至2成，導致泰碩車用散熱產品業績不佳，不過7月比亞迪新標案，泰碩拿回主要供應商，訂單佔比又回升到8成，雖然因比亞中控模組庫存仍在去化中，8月出貨量呈現緩步上揚，但營運處於低檔的泰碩來說，可說是業績逢甘霖，成為泰碩8月營收優於7月的推手。

除中控散熱產品訂單回升，泰碩亦順利拿下比亞迪新車款ADAS散熱模組，將於第4季開始試產出貨，為第4季營運再添動能，由於ADAS的平均銷售單價較中控模組高出10多倍，有助於推升泰碩車用產品營收佔比向上挑戰20%。

泰碩在業外挹注下，今年上半年稅後盈餘為9108萬元，每股盈餘為1.04元，累計前7月合併營收為19.91億元，年減29.71%，隨著比亞迪車用產品出貨攀升，泰碩預期，8月營收可望超越7月，隨著ADAS新產品將於第4季開始試產出貨，第4季營運可望比第3季好。