主播蘇宗怡是汽車談話節目《地球黃金線》主持人，她近日飛往慕尼黑，要採訪德國國際車展（IAA），通關時因沒有出示紙本住宿資料，卡在海關許久，最後是被要求出示身上的歐元，才總算放行，蘇宗怡直呼：「我的老天爺，竟然是現金救了我」，她也以自身經驗呼籲：「出國所有文件還是列印出來吧，還有一定要帶些外幣」。

蘇宗怡在通關時，前面男子就因為證件問題卡了半小時，「海關質疑他的身分，我覺得他都淚眼相對了，最後還是被帶走」，緊接著是要去參加IAA的韓國3位男士，但他們依舊解釋很久，輪到蘇宗怡時，她先出示IAA採訪證電子檔，海關接著要求回程機票，她則給電子檔。

蘇宗怡說：「唯獨飯店住宿資料，他要紙本我沒有，此時我真是覺得大事不妙，給此次採訪團團體住宿資料，他搖頭說不算數，我都要急死了，群組裡傳來支援的檔案他都不認」，最後是被要求出示身上的歐元，才總算放行，蘇宗怡直呼：「我的老天爺，竟然是現金救了我」。

好不容易過關領了行李，蘇宗怡又被攔下盤問「又問我身上有沒有現金（是的，我又打開錢包一次，讓安檢人員看我有多少錢）」，她把這個難忘的歷程紀錄下來，直呼：「慕尼黑在我的出國經驗中留下濃墨重彩的一筆」，她也以自身經驗呼籲：「出國所有文件還是列印出來吧，還有一定要帶些外幣」、「#飯店住宿要有入住和離開的日期證明#入境德國請準備適量歐元別只帶信用卡」。