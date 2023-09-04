烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）大力打貪，昨（3）日宣布開除國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov），期盼國防部有新作風。據信列茲尼科夫被開除與烏國防部深陷貪腐醜聞有關，即便他本人未參與，但因督導不周，難辭其咎。另據烏國官員透露，隨著俄烏戰事延續，烏國軍方需要新的領袖，此外，列茲尼科夫本人也已要求去職。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，澤倫斯基昨日晚間宣布，將撤換烏國國防部長列茲尼科夫，他說列茲尼科夫帶領烏克蘭經歷550天戰事，國防部需要「新做法」，他期盼國會批准國家財產基金（State Property Fund）41歲負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）的人事任命。

烏克蘭總統澤倫斯基3日宣布，開除防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）。

■列茲尼科夫協助烏克蘭取得數十億西方軍援

57歲的列茲尼科夫於2021年11月起擔任烏國防長，在他的協助下，烏克蘭取得價值數十億美元的西方軍援。報導指出，列茲尼科夫英語流利，與盟國防長、軍方高層關係友好，俄烏戰爭期間，他率領的國防部遊說西方克服多項軍援禁忌，包括讓德國點頭提供豹2（Leopard 2）主戰車，讓美國同意軍援高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士），不久後，基輔也將收到美製F-16戰機。

《紐約時報》指出，華府並未預期到列茲尼科夫會被開除，因為他原訂本周還要訪問五角大廈、會晤美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），不過列茲尼科夫去職在烏克蘭國內並不是令人意外的新聞。

■烏國國防部爆出用高價採購雞蛋、豆類 防長下台有3因素

今年1月起，烏克蘭媒體開始報導烏國國防部以高價購買糧食、採購合約處理不當、貪腐等情事，例如，一項價值達986萬美元（約新台幣3億1424萬元）的武器合約未能在約定日期內交付，部份武器遲了數月才交付；烏克蘭調查記者也發現，軍方似乎用鉅額採購雞蛋、罐裝豆子、冬衣等基本物資。

列茲尼科夫本人並未涉案，但烏國名嘴認為他應該承擔政治責任。列茲尼科夫曾表示，國防部正對此提起訴訟，試圖回收合約中損失的資金，烏國官員指出，許多貪腐問題是在戰爭初期發生，烏克蘭當時瘋狂搶購武器及彈藥，不過後續這些問題已經解決。

除了國防部貪腐情事引發烏國社會下台呼聲，烏克蘭總統辦公室匿名官員透露，驅使澤倫斯基換掉防長還有另外2個因素，一是他認為隨著戰爭延續，烏國軍方需要新的領導層，二是列茲尼科夫自己也要求下台。

烏國議員暗示，列茲尼科夫有可能成為新任烏克蘭駐英國大使。

■烏克蘭長期存在貪腐問題

烏克蘭政府長期存在貪腐問題，不過過去10年來，貪腐問題已大幅改善，據國際透明組織（Transparency International）最新版「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index），烏克蘭在180個國家當中排名第116。

澤倫斯基2019年競選總統時就主打反貪，隨著烏克蘭申請加入歐盟，以及輿論壓力，澤倫斯基近幾周來加強打貪。此外，部份美國人以貪腐為由，呼籲限制軍援烏克蘭，導致美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周會晤烏克蘭高官，討論如何在戰時消除貪腐問題。