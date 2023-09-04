農曆7月又稱為「鬼月」，此時有許多禁忌需注意。小孟老師在臉書上分享最怕鬼的前3名生肖，依序是生肖羊、兔、馬，其中第1名的生肖羊容易受鬼魂干擾，導致心理層面受影響，進而產生恐懼、焦慮等情緒。
▍第3名：生肖馬
生肖馬天生愛冒險，喜歡追求自由與獨立。但在農曆7月會進行各種超渡和祭祀活動，超自然現象和神秘事件將打破對現實的理解，使他們心理壓力增加，並且感到困惑、害怕和不自在。
▍第2名：生肖兔
生肖兔性格較為細膩、敏感，容易受外界情緒和氛圍影響，不喜歡面對不可預測的事物。農曆7月民間流傳各種鬼怪故事和傳說，加深了對於靈異事件的恐懼感，還有擔心家人的安危，因此更容易感到恐懼與不安。
▍第1名：生肖羊
生肖羊性格溫和、憨厚，若缺乏對於邪靈侵擾的防範意識，容易受到鬼魂的干擾。在農曆7月民間流傳各種鬼怪故事，屬羊的人容易受到心靈層面的影響，進而產生恐懼、焦慮等情緒。
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