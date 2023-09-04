Oris（豪利時）、Doxa（時度）以及Maurice Lacroix（艾美錶）等，部分中等價位以及入門品牌的瑞士錶商不約而同指出，一美元兌換瑞士法郎，從2023年開始，就愈來愈弱勢，之前還有一比一的價位，現在一美元只能換0.89瑞士法郎左右。

再者，傳統手錶現在的需求也沒有特別強勁。以Oris旗下暢銷錶款ProPilot X Kermit為例，三月一推出立刻登上暢銷榜第一名。但現在美元兌瑞士法郎走貶，美國又是Oris最大市場，故買氣也跟著縮手。

Oris坦言，0.88的價位是一個關鍵點。此ProPilot X Kermit錶款是跟迪士尼布偶綠色大青蛙科米（Kermit the Frog）相互合作的聯名款，售價半年前在4,400瑞士法郎，約4,979美元，但現在瑞郎升值，已經來到5000美元關卡附近，等於變相漲價。

分析師認為，因為瑞士當地通膨仍在高檔區，當地央行勢必不會調降利率，甚至還有可能升息情況下，瑞士法郎未來幾個月的幣值，應該是升值機會要大於貶值的。

艾美錶執行長也說，現在每天一早就趕緊去看匯市表現，已經變成日常生活的一部分。絕大多數瑞士製的手錶，都是賣到美國、亞洲以及西歐等地，各國匯價波動大小，就會影響瑞士錶商的業績好壞。

還有，目前全球手錶需求，已經無法跟新冠疫情期間的全盛時期相比。2020年疫情爆發後，若去查看當時社交平台IG（Instagram），多的是人show出新買的愛彼（Audemars Piguet）以及百達翡麗（Patek Philippe）超高檔的手錶。

不過，對瑞士手錶業者來說，此情只待追憶，銷售量是逐漸在走下坡。七月份，瑞士手錶出口是兩年多以來首次單月份下滑。其中，對中國大陸出貨量大幅下降外，對美國也趨緩。

瑞士錶商現在也陷入兩難，眼看著需求減少，但可能不得不調高售價，以填補瑞士法郎走升所造成的匯損。疫情期間年銷售量曾高達一萬支手錶的Doxa表示，美元匯價的確是個大問題。

Doxa去年在歐洲曾漲過價，就是要填補歐元兌瑞士法郎疲軟的匯差，但卻在美國沒有漲價，理由是要將入門款手錶維持在1,000美元以下。Doxa坦言，若美元走弱，一塊只能兌換0.82瑞士法郎，可能就要認痛漲價，後果就是美國的銷售量應該會大幅下滑。