跨足觀光餐飲業、以經營「陸客一條龍」業務聞名的上櫃公司寶得利股份有限公司，其關係企業「中國情旅遊集團」遭檢舉於2020年利用旗下專營陸客來台自由行的旅行社名義，以不實資料或憑證，詐領交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助144萬4600元；台北地檢署4日依詐欺、偽造文書等罪起訴寶得利董事長張竹煌、張妻陳瑞芳及主管、員工5人。

檢調獲報，2020年交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助，旅行社如有成團，每團可獲交通部補助3萬元至7萬元，每家旅行社最多可申請35團，寶得利旗下公司利用不實資料及憑證向觀光局詐領補助。

檢調懷疑，寶得利公司利用旗下闗係企業中華情旅行社、世通旅行社等多家旅行社，並擁有遊覽車之機會，明知並無實際出團，卻指示員工以不實資料及憑證，以重複出團或浮報接待旅行團數目手法詐領補助，總計造假27團。

事後交通部觀光局審查相關補助款項後，發現有異常，且集中在寶得利旗下的旅行社，懷疑寶得利董事長張竹煌等人涉嫌詐欺、偽造文書， 函請北檢偵辦，北檢發交調查局台北市調查處清查，今年3月展開偵查行動。檢方訊後諭令張竹煌以10萬元、張妻陳瑞芳20萬元交保。

張竹煌女兒為寶得利集團總裁張雅琍，被稱為「購物站天后」，檢調懷疑張女因涉嫌結合股市炒手，在2017年到2019年間，分2波炒作自家股票，分別獲利上千萬元，涉嫌《證交法》操縱股價等罪嫌，檢調今年1月約談張女到案，訊後諭令張女80萬交保。全案仍在偵辦中。

寶得利前身是從事印刷電路板製造的「祥裕電子股份有限公司」，2012年10月經營權移轉，2013年更名為「寶得利國際股份有限公司」，營業項目為鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品等產品買賣，主要銷售旅行社接待國外來台之觀光團體旅客，專營「陸客一條龍」業務。