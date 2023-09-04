綠花椰菜是餐桌上常見的蔬菜之一，營養師夏子雯就指出，其富含多種對身體有益的營養素，可強化視力、預防高血壓、提升免疫力、抗氧化、減少胃炎及罹患癌症的機率。不過，即便綠花椰菜營養價值高，五股翔展診所院長傅裕翔提醒，腎功能不好、腸道功能不佳、開完腸胃消化道手術，以及凝血功能異常者，食用時要特別注意。

夏子雯在粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文介紹綠花椰菜的好處，她表示，其富含膳食纖維有助促進腸胃蠕動，使排便順暢、代謝體內老廢物質；且屬於十字花科蔬菜，有強大抗氧化成分，含維生素A、B群、C、E，以及鉀、硒、槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素等，能強化視力、預防高血壓、提升免疫力，同時減少胃炎及罹患癌症的機率。

夏子雯還分享，烹煮花椰菜時，應避免長時間水煮，以免營養價值流失，建議使用清蒸或快炒的方式，才能保留較完整的營養素。

然而，綠花椰菜雖富含許多營養，但不是每個人都可以安心享用，醫師傅裕翔先前就在粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文，點名以下4種人食用時要特別注意：

1、腎功能不佳：由於綠花椰菜含鉀量比較高，對於腎功能不佳者，可能反而會對健康造成危害。

2、凝血功能異常：綠花椰菜富含維生素K，其扮演人體凝血功能上重要的角色，但若是凝血功能異常者，攝取時就要小心。

3、腸道功能不佳：由於綠花椰菜含有大量纖維，可以讓腸道細菌製造對大腸有益的短鏈脂肪酸，但腸道功能不佳的話，過多的綠花椰菜可能反而會導致消化不良等腸道問題。

4、開完腸胃消化道手術：雖然膳食纖維對腸胃有幫助，但若是剛動完手術，需要採低渣或溫和飲食者，高纖維可能會對腸胃健康造成影響。