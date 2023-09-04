道奇貝茲成為國聯MVP大熱門。（美聯社）

水手隊胡力歐「J-Rod」（Julio Rodriguez）獲選8月美聯最佳球員，他這段期間留下0.429打擊率、1.198攻擊指數，累積7轟、10支二壘打、11次盜壘。國聯8月最佳球員是道奇貝茲（Mookie Betts），打擊率0.455、攻擊指數1.355，貢獻11轟、30打點、51支安打，單月豪華數據成為包含貝比魯斯（Babe Ruth）在內的史上第3人。

今年5月的美聯最佳球員是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），賈吉在6月受傷，接著6月、7月的美聯最佳球員都是天使「二刀流」大谷翔平，甚至美聯MVP之爭也提前宣告結束（美國一些賭盤已關盤）。大谷8月發現右手韌帶受傷無法投球，他單月仍在打擊區維持高水準的0.316打擊率、1.004攻擊指數、5支全壘打，在對方投手刻意閃躲之下，他也獲得18次四壞保送（6次敬遠）。

J-Rod以傑出表現擠下大谷翔平，還締造「連4場4安」的驚人紀錄，同時幫助水手打出亮眼戰績，一口氣篡位美聯西區龍頭。

2021年大谷翔平也是接連獲選6月、7月美聯最佳球員，最後全票凍蒜MVP，他本季就是重現該年的超強狀態。賈吉去年改寫全壘打紀錄，3度獲選單月最佳球員（5月、7月、9月）最終也是榮膺MVP。勇士隊小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今年兩度當選單月國聯最佳球員（4月、6月），還是30轟60盜的聯盟第一人，原本也是預約了國聯MVP，不料貝茲半路殺出成為勁敵。