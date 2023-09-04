烏克蘭對俄羅斯領土展開更頻繁的無人機攻擊之際，烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏國打算最快在今年秋季增產無人機。

最近幾週，烏克蘭更頻繁地以無人機攻擊俄羅斯領土，有時數十架無人機同時進擊，最遠可達距離烏克蘭600公里的俄國西部城市北斯哥夫（Pskov）。

列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）告訴烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）說：「我認為今年秋天，烏克蘭各種無人機的生產將會大幅增加：飛行、漂浮、攀爬等類型；生產數量將持續增長。」

烏克蘭一向高度依賴現代西方武器的供應，但基輔曾承諾不會對俄羅斯領土使用西方現代武器，而在上述頻繁的空襲中，僅使用烏國國產武器，其中主要是無人機。

俄羅斯國防部1日表示，過去一週總共摧毀了281架烏克蘭無人機，包括在俄國西部上空擊下的29架，凸顯了俄烏雙方以無人機交戰的規模。

目前為止，烏克蘭已經襲擊俄羅斯境內多座機場、莫斯科市中心，以及在克里米亞（Crimea）占領區和烏克蘭邊境附近的軍事基地。

一般而言，烏克蘭官員鮮少或根本不談對俄羅斯目標發動的攻擊，僅表示摧毀俄羅斯基礎設施，對烏克蘭在戰爭中獲勝至關重要。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120904