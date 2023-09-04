向華強的兒子向佐近年除了拍電影外，也開始從事直播帶貨，不時還會在社群上分享生活。昨（3）日他也在微博貼出一段影片，看到他與一群工作人員去唱歌，怎料，已經39歲的向佐，竟然在沙發上睡著了。

39歲的向佐近年將工作主力放在直播上，不時會和網友互動，也常與員工打成一片。日前他在直播結束後，與員工一起去唱KTV，而向佐也貼出當日的影片，可以看到有人在玩遊戲，有人則在唱歌，但怎麼也不見老闆向佐的身影。

怎料，員工將鏡頭拉近，才發現向佐竟在兩名員工的身旁睡著了，似乎與員工相差不少年紀，讓員工不禁虧道：「年輕人的夜晚才剛剛開始，但是習慣早睡早起的老年人已經睏到不行！」而向佐在貼文中也自嘲：「融入00後失敗」，笑翻大批網友。

事實上，向佐2019年與台灣女星郭碧婷結婚，並育有1子1女，也時常在社群分享與家人的幸福合照，也會貼出與員工的互動影片，可以看到向佐很努力想要親近年輕人，但休息時間一到，體力還是沒辦法像年輕時一樣了。