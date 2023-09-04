苗栗一名從事模板工作的高姓男子，去年9月間無照駕駛，騎車行經頭份市成功路與信東路交岔路口，竟跨越分向限制線駛入車道搶先左轉，與後方騎乘電動自行車的莊女碰撞，致其人車倒地，並有多處傷勢，怎料高男事後竟肇事逃逸。苗栗地院法官審理，高男未領有駕駛執照駕車，因過失傷害人，處有期徒刑3月；又駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸，處有期徒刑6月。應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

據判決書指出，高男未領有駕駛執照，去年9月18日下午4時51分許，騎車沿苗栗縣頭份市成功路由北往南方向行駛，行經該路段與信東路交岔路口欲左轉信東路時，在劃有分向限制線之路段，貿然跨越分向限制線駛入來車道搶先左轉，與騎乘電動自行車的莊女發生碰撞，莊女因而人車倒地，受有頭部外傷併右眼瘀腫、右胸挫擦傷及四肢多處挫擦傷之傷害。

怎料肇事後，高男因聽聞莊女打電話給其丈夫到場協助處理，竟逕自騎乘機車離開現場，案經警據報後，調閱現場監視器錄影畫面，循線逮捕高男。

法官審酌高男於偵查及法庭審理時均坦承犯行，並有意願與莊女調解，但因莊女未到而調解未成立；考量莊女身體健康法益受損害之程度、高男過失情節等一切情狀，法官依高男未領有駕駛執照駕車，因過失傷害人，處有期徒刑3月；又駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸，處有期徒刑6月。應執行有期徒刑8月，得易科罰金。