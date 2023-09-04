另外，中國製造業PMI連續3個月回升，經濟景氣水準總體保持穩定，表示基礎設施支出已開始支撐金屬需求，石油密集型運輸行業的活動依然強勁，中國石油需求增長占全球石油總量三分之一以上。
美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.92美元，報每桶85.55美元；10月熱燃油跌0.03美元，報每加侖3.11美元；10月RBOB汽油跌0.18美元，報每加侖2.59美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.72美元，報每桶88.55美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
上周五歐美原油期貨漲2%，並漲逾7個月高價，投資人對供應縮緊的預期提振，寄望沙烏地阿拉伯自願每日減產1百萬桶延長至10月份，以及石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+也同步限制供應為支撐油價，推助美油連7個交易日上漲，並創下2022年11月份以來最高，而布蘭特原油期貨持穩於11月17日以來新高。
另外，中國製造業PMI連續3個月回升，經濟景氣水準總體保持穩定，表示基礎設施支出已開始支撐金屬需求，石油密集型運輸行業的活動依然強勁，中國石油需求增長占全球石油總量三分之一以上。
美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.92美元，報每桶85.55美元；10月熱燃油跌0.03美元，報每加侖3.11美元；10月RBOB汽油跌0.18美元，報每加侖2.59美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.72美元，報每桶88.55美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。