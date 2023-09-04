上周五歐美原油期貨漲2%，並漲逾7個月高價，投資人對供應縮緊的預期提振，寄望沙烏地阿拉伯自願每日減產1百萬桶延長至10月份，以及石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+也同步限制供應為支撐油價，推助美油連7個交易日上漲，並創下2022年11月份以來最高，而布蘭特原油期貨持穩於11月17日以來新高。