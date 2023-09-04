另外，中國製造業PMI連續3個月回升，經濟景氣水準總體保持穩定，表示基礎設施支出已開始支撐金屬需求，石油密集型運輸行業的活動依然強勁，中國石油需求增長占全球石油總量三分之一以上。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.92美元，報每桶85.55美元；10月熱燃油跌0.03美元，報每加侖3.11美元；10月RBOB汽油跌0.18美元，報每加侖2.59美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.72美元，報每桶88.55美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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