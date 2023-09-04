台鐵今天宣布，今年國慶連假車票將於9月8日0時起開放訂票；因應疏運旅客需要，10月6日至11日全線加開列車124班。

台鐵今天發布新聞稿指出，國慶連假車票將於9月8日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及語音訂票。東線實名制自強號，於9月9日0時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

因應國慶連假疏運旅客需要，台鐵表示，自10月6日至10月11日期間，全線將加開各級列車總計124班，包含東部地區加開湖口－台東EMU900型區間快車共6班次、實名制普悠瑪自強號列車6班次、彰化－花東地區（經北迴線）跨線自強號列車6班次。

台鐵也提到，為加強疏運旅客，10月6日至10月11日期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。（編輯：郭諭儒）1120904