身為法國傳奇球星之一，湯尼帕克4日公開批評，法國在世界盃男籃賽首輪出局，絕對是種恥辱，他更點名明年巴黎奧運，法國男籃應該找來七六人中鋒恩比德與馬刺前鋒文班亞馬，免得在巴黎奧運再次丟臉，帕克甚至暗示，今年世界盃表現低迷的灰狼中鋒戈貝爾應該離隊。

法國男籃在今年世界盃男籃賽預賽，先是遭到加拿大狠狠修理，接著爆冷輸給拉脫維亞無緣16強，最後拿下第18名，讓帕克不禁痛批，「我們確實遭遇慘敗，徹底失去晉級第二輪機會，我們從未看過西班牙與美國首輪出局，這絕對是種恥辱。」

「因為我們這個世代的球員，把法國籃球帶到一定的高度，付出了巨大努力，才讓法國籃球受到國際籃總、裁判與其他國家的應有尊重，」帕克說，「拉脫維亞確實打了一場精采比賽，他們出現一些不太正常的瘋狂投籃，我對此到現在仍感恥辱。」

「我想法國男籃即將做出重大選擇，假如你把恩比德、文班亞馬等球星帶進國家隊，他們必須要跟其他球員互補，這也代表某些基石球員離開，」帕克說，「這或許變成頭條新聞，但我們必須改變，這並不容易。」外界認定帕克所謂的基石球員就是戈貝爾。