向來被稱為經濟火車頭的德國，目前似乎已成為歐洲經濟的最大拖累，根據《金融時報》報導，德國建築商正爆發流動性問題，德國智庫及房地產協會更示警，每天都有1家房地產開發商發生破產的情況。

報導指出，許多德國開發商在過去幾週申請破產，包括位在杜塞道夫的3家公司Gerch、Centrum Group和Development Partner，以及位在慕尼黑的Euroboden和紐倫堡的 Project Immobilien Gruppe；此外，知名房地產公司如Vonovia和aroundtown，也宣布對其房地產投資組合大幅減記。

不少專家示警德國房地產情況可能會惡化，德國智庫基爾世界經濟研究所所長舒拉里克（Moritz Schularick）說，我們正處於10~15年房地產繁榮的尾聲，他透露現在每天都有一家房地產開發商破產，因為舊的融資模式已無法持續。

慕尼黑智庫機構Ifo研究所所長福斯特 （Clemens Fuest）稱，隨著德國利率迅速飆升，很多建案已經無法獲利，目前住宅需求正在崩潰。德國房地產和住宅協會 BFW 負責人Dirk Salewski則預計市場上破產的數量將會增加，尤其債台高築的房企最危險。

報導提到，建築業占德國生產總值的12%，該國僱用近100萬人，被視為德國經濟的關鍵支柱，現在卻陷入嚴重衰退。慕尼黑智庫Ifo表示，7月有40.3%的建築公司稱銷售量下滑，約18.9%說建案被取消，10.5%透露遇到財務困難。