台大土木系退休教授黃良雄，遭檢舉涉嫌任職台大期間，以人頭助理等方式，偽造相關單據，向國科會、經濟部水利署、營建署等單位詐領研究經費，估計9年期間詐得381萬8700元，黃被檢調約談時否認犯行，推稱是學生挾怨報復，但台北地檢署因10名人頭助理及1名廠商認罪，4日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃良雄。

依據網路資料，黃良雄具有美國愛荷華大學機械工程(流體力學)博士學位，曾任台大土木系教授、水工試驗所主任。

檢方調查，黃良雄2009至2019年任職台大期間，受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國科會(現已改制科技部)、內政部營建署等單位委託，參與「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，涉嫌利用人頭詐領研究助理費。

檢調去年12月約談黃良雄，黃否認詐領人頭助理費，辯稱助理的薪資都是學生申請，並喊冤說，從未詐領補助款，「是自己學生爆的」、「是挾怨報復」，原因是畢業不順利，訊後諭令黃以20萬元交保。檢方查出，黃良雄利用人頭申請助理費後，指示學生將部分的款項，存入黃妻銀行帳戶，不採信黃的說詞，今依法起訴。