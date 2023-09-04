海葵颱風來襲，歸仁區高鐵台南站附近路樹橫倒影響交通。（洪榮志攝）

海葵颱風來襲，據台南市災害應變中心統計，從9月2日上午8點到4日上午7點30分，因颱風侵襲導致的災情共有125件，主要是路樹倒塌災情95件、廣告招牌掉落11件，市府已派員連夜搶修；還有13人輕傷，大部分都是在風強雨大時騎車自摔或被風吹倒；另也疏散撤離8區16里162人。

災害應變中心指出，從昨天深夜到今天清晨，台南地區最大陣風達11級；據氣象局預報資料，目前台南沿海的平均風力5到7級，最大陣風9級；至於從3日上午9點到4日上午9點的24小時區間，安南區雨量累積最高有47毫米。因中午過後風勢才會減弱，若非必要請民眾避免出門，如需要外出也請做好防範風雨措施。

應變中心還說，強風造成不少機車騎士因天雨路滑摔倒，共有13人輕傷，12人自行就醫，1人由救護車送醫，還造成95處行道樹倒塌、11處廣告招牌受損，市府工務局已派員搶修。

台電台南區營業處則表示，截至今天上午8時，颱風期間曾停電數有1萬3304戶，經動員人力196人、承攬商人力104人，合計300人，並備升空車41台、吊臂車21台、其他各類工程車72台及發電機60台等投入救援搶修，還針對山區、海線區域分別增加巡修人力23人、7人，目前停電戶數仍有254戶，正積極搶修中。

颱風來襲，也造成歸仁區高鐵台南站附近的高鐵二路、歸仁八路路樹橫倒，阻擋將近200公尺路段，嚴影響交通。市議員陳皇宇指出，高鐵二路及歸仁八路靠近沙崙國中的路樹倒塌最嚴重，共有6棵高四層樓的盾柱木遭強風吹倒，甚至連根拔起，橫倒在路邊兩側道路阻擋通行。由於該路段靠近台86線交流道，阻礙交通，承攬高鐵站區環境綠美化景觀公司已前往移除，確保民眾行車安全。