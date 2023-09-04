TVBS新聞部副理樊啓明2日在臉書分析民眾黨內參民調，認為民眾黨總統參選人柯文哲若操作棄保就足以威脅民進黨總統參選人賴清德，但2024不只是總統大位，還須考量之後4年政局穩定，誰能掌握國會更重要，非綠整合仍有參考價值。

樊啓明提到民眾黨內參民調，民進黨參選人賴清德28.7%、民眾黨參選人柯文哲23.9%、國民黨參選人侯友宜12.4%、鴻海創辦人郭台銘11.0%。樊啓明認為，從這份民調分析，柯文哲是有實力不用整合，只需操作棄保就足以威脅賴清德，只是2024的不只是總統大位，還須考量之後4年政局穩定，誰能掌握國會可能更為重要，所以非綠整合還是有參考價值。

此外，樊啓明也注意到，這份有關整合出一組民調的政黨交叉分析中，侯支持者中81.2%贊成整合；柯支持者中67.0%贊成整合。樊啓明認為，對柯文哲而言，雖然67%支持者贊同整合，但大多數屬於還算贊同，民眾黨內部就評估柯文哲維持主體性，相對冷處理整合議題，是目前最佳戰略方針。

網友對此則表示「民調的趨勢就是在野任何一人都無法勝過賴清德，整合才有一拚」、「柯的支持者主力是20~40歲，這群人對於藍綠都不滿，大部分認人不認黨，不是藍軍喊整合他們就會乖乖投票給整合的那一組」、「縮小與賴的差距，保持與侯的距離，就能在十月的整合中處於有利位置」。

不過此份「內參民調」與其它民調明顯不同的是，多數民調顯示郭參選後，柯民調受影響最大，與侯呈麻花捲不分上下，但該內參民調則顯示，柯擴大了和侯的差距。