康是美在去年搶進藥局版圖，至今年中已開出約100家，屈臣氏近日也宣布進軍藥局通路市場，今年主要以長照事業為規畫提供健康檢測、輔具產品等，目標明年將進入處方籤市場。不過，康是美在上半年積極展店後，管理層表示將暫時停頓並重新檢視，可以看出藥局業務經營、獲利的高門檻，未來屈臣氏會如何發展，還有待時間觀察。

藥局業務的經營並非容易的事，其中包括了較佳的產品組合導客策略，以及藥師長年職涯規畫，有利其未來展店的速度，也對獲利表現有正面的助益，並非一蹴可幾。

大樹今日盤中股價暫報350元，勉強守住平盤上方，是目前藥局股中股價最高的業者。大樹原先規畫去年底總門市將達290家，但至去年底已達299家，今年目標新增60家，總門市數量將上看359家。

杏一全台已有超過300家門市據點，今年目標新增20~30間門市，並透過大數據開發差異化醫材產品，也拓展自有品牌保健食品。

生達轉投資的連鎖藥局佑全藥局，2023年將維持20%的新店增長，目標再增加30間新店，也會在家樂福旗下惠康店內，開立50家的店中店。

諾貝兒目前全台共90家門市，今年公司也將持續調整營業據點，並祭出多項促銷方案，希冀藉此提高營運獲利。