歌手梁文音過去從《我愛黑澀會》巴冷公主選秀中進入節目中，愛唱歌的她參加《超級星光大道2》也開啟了她的歌手路，招牌歌曲包含〈最親愛的〉、〈分手後不要做朋友〉、〈最幸福的事〉等，近日海葵颱風來勢洶洶，造成台灣東部、南部風雨強烈，各地陸續傳出災情，歌手梁文音昨（3）日不禁想起自己最難忘的颱風天，坦言當時與弟弟直接在原地放聲大哭。

梁文音在社群平台上分享，幼稚園時的一次颱風天，自己與姊姊弟弟在家，當時家裡停電，於是三姐弟決定走到附近的叔叔家，她回憶起當時的情況直呼：「外面風雨真的很浮誇」，結果走到一半她的傘竟被吹到一旁超高的垃圾堆中，讓梁文音與弟弟當場放聲大哭。

梁文音的姐姐小時候相當勇敢。(圖/梁文音 IG)

沒想到姊姊竟打算爬進垃圾堆中幫她撿回來，讓梁文音看著對方的背影，表示「很怕她永遠都回不來了」，最後姊姊全身髒兮兮又狼狽的走回來，她看了感動說：「根本英雄！」如今想起梁文音也表示這是自己永遠不會忘記的颱風天，並笑說：「如果是我～應該直接拋棄弟弟妹妹吧。」

海葵颱風侵襲高雄地區，昨（3）日起入夜風雨漸增，各地陸續傳出災情，台電高雄區處轄區累計達2萬4000餘戶停電，雖然經過搶修，但至今日上午8時已有1.8萬餘戶恢復供電，尚有約6000餘戶停電中。台電也呼籲台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。