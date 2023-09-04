本周五（9／8）是24節氣中的白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露期間逢6星逆行，不但國際情勢會轉變，個人方面也會有令人跌破眼鏡的情況發生。好消息是9月16日水逆終將結束，被卡關的人事地物有機會被解除，新的規劃會比舊規劃來得順暢與美好，國際動能逐步加速運轉，經濟會有起色，旅遊業、貿易政策等會有開放的利多消息。

邱彥龍指出，白露節氣這16天，金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，這意味著之前金星的局中局還在，還是有可能因為太愛面子而破財、太固執而被迫分手或者因輸不起或花錢太多而不開心。邱彥龍老師指出，這種時期就要升級自我的思維與層次，而不是壓抑，因為此時前世好緣分會出現，正是提升自我的絕佳時機。

邱彥龍進一步提醒，白露期間海王星逆行與凶星合象，大量的詐騙集團開始撤離與收編，要小心歹毒之徒正在坑殺收尾，請守好自身財富，不要成為最後一隻白老鼠。但慶幸的是，這段期間太陽、海王星和水星最旺，對某些行業反而容易帶來利多，特別有利於網紅、直播帶貨、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、進出口商業、塑料產業、住宿旅館業、陸海空運輸業、油業、食品業等13種行業，尤其本身太陽星座或上升星座在摩羯、處女、金牛的人更能擁有名聲與人氣，也有貴人的支持與照顧，持續保持正能量就可得到好的結果與收穫。

邱彥龍並引用《易林·屯之隨》卦曰：「太乙駕騮，從天上來。徵我叔季，封為魯侯」，指出白露期間特別容易遇到人事調動、工作轉換跑道、事情先後順序顛倒、地區轉變等情況發生，原本坐二望一最有希望與把握的事可能會失望落空，第三、第四把手卻有機會變成第二、第一把手，這些都是必然發生的事，因此當上級在論功行賞沒有顧及到你時，千萬要抱持以退為進的態度，切莫顯得太激進，相信老天自有打算，一切都是最好的安排，隨緣而往即可。

至於身體方面，這段期間要特別留意耳鼻喉發炎、過敏、心肺呼吸、肝臟問題，還要小心甲狀腺腫瘤、腎臟、內生殖器、性病、淋巴腺疾病，以及靜脈曲張、水腫、筋膜炎、糖尿病、痛風、高血壓、中風、胰臟問題等，另外心靈不安穩、精神疾病、恐慌症、抑鬱症等都特別容易發生。