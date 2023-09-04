具有衛星電話功能的華為新機Mate 60 Pro推出後引起震撼，搭載由中芯國際代工的麒麟9000S處理器，突顯大陸晶圓代工無懼美國制裁，持續推進技術。對此，知名半導體分析師陸行之推估，中芯在梁孟松的帶領下，7奈米製程技術與產能都有重大突破，不可輕忽。

陸行之認為，麒麟9000S處理器應該是透過中芯的N+2製造，N+1應該是假7奈米，實際上比較接近8-9奈米，N+2則是7奈米，不是市場傳聞的5奈米，且中芯的7奈米不是用EUV生產的，所以要進行多次的多重曝光。

陸行之推估，中芯產能不足，如果需要出貨4000萬台處理器，應該也要數個月的時間，「我們假設die size 169mm2、良率80%，中芯需要準備144k N+2產能才夠，如果花6個月出貨完，每個月就要24K產能，明顯比我們之前預期的高很多。」

陸行之提到，如果這些假設基礎，事後驗證差異不大，代表梁孟松帶領的中芯國際在7奈米技術與產能上都有重大突破，不可輕忽。事實上，梁孟松一直是中芯能夠持續進步的重要功臣，從14奈米到7奈米都經由他手。