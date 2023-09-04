海葵颱風來襲，苗栗縣4日沒有放颱風假，不少網友湧入縣長鍾東錦的臉書粉絲專頁刷負評，直指大家都盼放颱風假，鍾東錦則強調「我雖不能強硬放假來討好民眾，但我可以與所有鄉親一起照常辦公、處理縣務，讓縣政不因海葵颱風而停擺，我們風雨無阻。」

苗栗以南縣市，包括長久未放颱風假的台中市，今天也都放假，讓許多苗栗鄉親不滿，紛紛前往鍾東錦臉書留言刷負評。

網友們表示，「到底在幹嘛，不要只是看脫離警戒區就宣布上班上課好嗎，有出門看看風雨嗎，看看路況嗎，看不懂是甚麼操作」、「拜託東哥來南庄走走 看看我們店家怎麼開店跟廢墟沒兩樣 連出門都很難」、「全中部就你苗栗不放」等語。

不過也有民眾幫忙緩頰，有人說「事實證明，無風雨！」、「不要為了放颱風假、而讓自己的生命財產損失」、「平安就是福啊！支持」、「沒放颱風假是幸運是好事」。也有人抱怨，苗栗縣府昨天原本公告晚上8點宣布是否上班上課，拖延到9點才公布，讓大家大感不滿。

苗栗縣長鍾東錦透過臉書解釋不放假原因。（摘自鍾東錦臉書）

鍾東錦今天早上也依既定的行程，前往桃園市參加世界客家博覽會台灣館苗栗區「山頂．尋」記者會。

對於，今天照常上班上課，鍾東錦表示，每到颱風季節，民眾最關心的事情，莫過於隔天是否會放颱風假，因此在本縣宣布正常上班上課後，相關局處同仁立即遭受到了極大的社會壓力，他十分不捨。

鍾東錦說，其實颱風來臨放假與否自有其法律規定，例如海葵颱風截至目前為止，依據中央氣象局昨晚20點30分最新警報消息指出，苗栗已脫離颱風陸上警戒區，且風力達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞，才能停止上班上課，因此無法讓鄉親在家休息躲避風雨，是個十分艱難，且有違民眾期待的決定。

鍾東錦強調，「我雖不能強硬放假來討好民眾，但我可以與所有鄉親一起照常辦公、處理縣務，讓縣政不因海葵颱風而停擺，我們風雨無阻。」全力防災，縣政府不會缺席。