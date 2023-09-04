創傷性腦損傷泛指外力撞擊所造成的腦部傷害，常見於交通事故、摔倒和暴力事件等。台灣每年約有65萬創傷性腦損傷案例，其中約10萬案例為中重度腦損傷，幸存者往往苦於長期後遺症，包括神經功能受損及認知功能障礙等，失智症風險亦比一般人高4倍以上，但目前仍缺乏治療藥物。國衛院研究團隊發現，降血脂藥「普羅布考」，具有促進神經可塑性及神經發育的特質，可促進腦神經細胞突起的生長，未來若在臨床試驗建立合適人體的劑量及療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷的治療。

根據統計，台灣每年約有65萬創傷性腦損傷案例。創傷性腦損傷極不可逆，在外力撞擊頭部當下，除局部腦神經細胞死亡，更造成腦神經網絡大範圍受損，包含瀰漫性軸突損傷、神經樹突退化、和突觸消亡等。成年人大腦神經元新生能力及可塑性有限，若由其他未死亡之神經細胞來產生替代作用，也需要修復軸突和樹突，並重組腦神經網絡，速度緩慢，難見明顯功能性改善。因此，尋找及研發可應用於創傷性腦損傷的藥物刻不容緩。

國衛院細胞及系統醫學研究所研究員林秀芳團隊以老藥新用策略，尋找可促進神經再生的臨床藥物。團隊經離體細胞實發現，心血管疾病的臨床藥物「普羅布考」，具有促進神經可塑性及神經發育之特質，可促進腦神經細胞突起的生長。未來於臨床試驗建立合適人體的劑量及療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷的治療。

小鼠模式中也發現，腦損傷後給予「普羅布考」，將增加腦源性神經營養因子的表現，新生神經細胞、增殖中的神經前驅細胞增1倍，腦壞死區域減少33 ％。另腦神經網絡修復及重組亦受到促進，壞死腦區四周神經樹突及突觸皆大幅增加，並和腦損傷後運動功能成正比，顯示普羅布考可透過促進腦神經可塑性，改善腦損傷後的神經功能。若未來於臨床試驗建立合適人體的劑量、療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷的治療。

與此同時，研究團隊也發現，「普羅布考」可降低腦損傷所引之認知障礙，記憶功能大幅改善，有可能可以降低倖存者罹患失智症的風險。該研究成果已在今年6月發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》。