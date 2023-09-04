女星陳筱蕾是模特兒出身，擁甜美外型的她，常出現在報章雜誌、廣告、MV，同時也是節目《女人我最大》固定班底，不過她2018年發現罹患腦瘤，做完第2次復發治療已2年，陳筱蕾早就做好和腦瘤共存的準備，現在則傳出好消息，她分享回診狀況：「發現小了許多（比我想像中啦，從去年的3.3cm變成2.6cm，接下來只要每年回診看看它就好（好啦！你就乖乖的住在那認真減肥就好）」

陳筱蕾2018年發現罹患腦瘤，至今已5年，她在IG發文：「距離2次復發治療完2年了（放射治療：速鋒刀），因為聽了許多病友分享說復發了好幾次，最多聽到復發了8次的（你們都辛苦了）」，看報告前男友還問她會緊張嗎，陳筱蕾則表示，一點都不會，她早就做好要和它（腦瘤）共存的心態，不管變成怎樣，自己都能好好面對。

陳筱蕾接著曬出X光照，開心說：「果然這次回診發現小了許多（比我想像中啦，從去年的3.3cm變成2.6cm，接下來只要每年回診看看它就好（好啦！你就乖乖的住在那認真減肥就好）一起相信一切都在往好的路上...」。

38歲陳筱蕾2018年發現腦瘤並開刀治療，出現顏面神經失調、聽力受損等後遺症，演藝工作因此停擺，未料，2021年又復發，改用射治療速鋒刀處理，結果出現腦水腫、頭暈等症狀，甚至走一小段路還會跌倒，所幸陳筱蕾始終都樂觀面對情，現在更傳來腦瘤變小的好消息，網友都替她開心。